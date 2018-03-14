В Италии восемь человек пострадали в результате торнадо

11:42, 14 марта 2018
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Торнадо сопровождался сильным дождем и громом с молниями.

В Италии пронесся торнадо / 1080plus.com
В Италии пронесся торнадо / 1080plus.com

Восемь человек пострадали в результате торнадо рядом с Неаполем (Италия).

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Торнадо сопровождался сильным дождем и громом с молниями, передает "РИА Новости" со ссылкой на медицинскую службу провинции Казерта.

"Смерч поднялся около 18.30 и налетел на ряд коммун на юге провинции Казерты. Природное явление сопровождалось сильным дождем и громом с молниями. За 20 минут оказались повалены деревья, фонарные столбы и дорожные знаки, а также балконные перила", - говорится в сообщении.

Сильный ветер поднимал в воздух автомобили и привел к нарушению железнодорожного движения.

Напомним, в городе Хигби (штат Миссури, США) пронесся торнадо. Скорость ветра местами достигала 160 км/ч, торнадо повредил несколько домов.

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