В Италии восемь человек пострадали в результате торнадо
Торнадо сопровождался сильным дождем и громом с молниями.
Восемь человек пострадали в результате торнадо рядом с Неаполем (Италия).
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Торнадо сопровождался сильным дождем и громом с молниями, передает "РИА Новости" со ссылкой на медицинскую службу провинции Казерта.
"Смерч поднялся около 18.30 и налетел на ряд коммун на юге провинции Казерты. Природное явление сопровождалось сильным дождем и громом с молниями. За 20 минут оказались повалены деревья, фонарные столбы и дорожные знаки, а также балконные перила", - говорится в сообщении.
Сильный ветер поднимал в воздух автомобили и привел к нарушению железнодорожного движения.
Напомним, в городе Хигби (штат Миссури, США) пронесся торнадо. Скорость ветра местами достигала 160 км/ч, торнадо повредил несколько домов.
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