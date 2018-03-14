Лавинная опасность существует в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 14 марта, в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"14 марта в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.