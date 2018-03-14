В Индонезии произошло землетрясение
09:35, 14 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 13 марта, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 110 км на юго-запад от города Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек. Землетрясение произошло 7 марта в в 00:13:06 по местному времени, эпицентр стихии находился в 112 км к юго-западу от Поргеры.
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