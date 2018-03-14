Сегодня в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +3°
08:30, 14 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +3°.
Циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 17:58.
Как сообщал УНИАН, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Винница+4°... +1°
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Днепропетровск+3°... +1°
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Донецк+2°... 0°
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Житомир+5°... +2°
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Запорожье+4°... +2°
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Ивано-Франковск+12°... +4°
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Киев+3°... 0°
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Кировоград+3°... 0°
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Луганск+3°... 0°
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Луцк+11°... +3°
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Львов+12°... +2°
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Николаев+6°... +3°
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Одесса+8°... +3°
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Полтава+1°... -1°
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Ровно+11°... +2°
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Симферополь+14°... +5°
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Сумы0°... -2°
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Тернополь+11°... +3°
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Харьков0°... -1°
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Ветер: 8.1 м/с
Вероятность осадков: 14 %
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