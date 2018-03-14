Сегодня в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +3°

08:30, 14 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня ожидаются осадки / фото УНИАН
В Киеве сегодня ожидаются осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +3°.

Циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.

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