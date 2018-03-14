В Украине сегодня пройдут дожди и снег, местами температура до +12° (карта)
08:11, 14 марта 2018
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Теплее всего будет на юге и западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.
Циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер
На востоке пройдут дожди и снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +12°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +12°.
В северных областях снег с дождем. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.
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Погода в Украине
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Винница+4°... +1°
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Днепропетровск+3°... +1°
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Донецк+2°... 0°
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Житомир+5°... +2°
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Запорожье+4°... +2°
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Ивано-Франковск+12°... +4°
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Киев+3°... 0°
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Кировоград+3°... 0°
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Луганск+4°... 0°
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Луцк+12°... +3°
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Львов+11°... +2°
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Николаев+6°... +3°
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Одесса+8°... +3°
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Полтава+1°... -1°
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Ровно+11°... +3°
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Симферополь+14°... +5°
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Сумы0°... -2°
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Тернополь+10°... +3°
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Харьков0°... -1°
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Херсон+8°... +3°
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Хмельницкий+8°... +2°
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Черкассы+2°... -1°
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Чернигов+2°... -1°
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Черновцы+11°... +4°
Виргиния, США
- 1 °
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Погода Стерлинг
Ощущается как: -6 °
Влажность: 42 %
Давление: 749 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 07:23
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Видимость: 16 км
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