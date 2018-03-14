В Украине сегодня пройдут дожди и снег, местами температура до +12° (карта)

Теплее всего будет на юге и западе страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.

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На востоке пройдут дожди и снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +12°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях снег с дождем. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +6°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

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