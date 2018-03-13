В Киеве завтра пройдет дождь со снегом, температура до +3°

Осадки в столице ожидаются в течение всего дня.

В Киеве завтра пройдет дождь со снегом / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.

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