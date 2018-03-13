В Украине завтра пройдут дожди и снег, местами температура до +12° (видеопрогноз)
16:30, 13 марта 2018
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Теплее всего будет на западе и юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.
Циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер
На востоке пройдут дожди и снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +12°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +12°.
В северных областях снег с дождем. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.
Прогноз погоды в Украине на среду, 14 марта
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Погода в Украине
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Винница+4°... 0°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+3°... -6°
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Житомир+5°... +1°
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Запорожье+7°... -1°
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Ивано-Франковск+11°... +5°
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Киев+6°... 0°
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Кировоград+6°... -1°
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Луганск+1°... -7°
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Луцк+10°... +4°
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Львов+13°... +2°
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Николаев+8°... +3°
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Одесса+5°... +4°
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Полтава+2°... -3°
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Ровно+8°... +3°
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Симферополь+15°... +7°
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Сумы+1°... -5°
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Тернополь+6°... +3°
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Харьков-1°... -6°
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Херсон+9°... +4°
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Хмельницкий+5°... +2°
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Черкассы+4°... 0°
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Чернигов+3°... 0°
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Черновцы+7°... +4°
Виргиния, США
+ 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 46 %
Давление: 749 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 07:24
Закат 19:14
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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