Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Подъемы уровней воды ожидаются до 15 марта.
В течение 13-15 марта на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер
Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 13-15 марта продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды на:
- реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета, реках Закарпатья на 0,3-1,5 м;
- реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) 0,2-0,8 м;
- р. Вишня (бассейн р. Сян), на участке Днестра Галич-Залещики, его притоке р. Стрвяж в створе поста Луки 0,7-1,2 м;
Местами ожидается выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление, на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) возможно достижение отметки начального затопления хозяйственных зданий.
Напомним, 13 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.
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