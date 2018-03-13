Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Подъемы уровней воды ожидаются до 15 марта.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / Фото УНИАН

В течение 13-15 марта на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 13-15 марта продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды на:

- реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета, реках Закарпатья на 0,3-1,5 м;

- реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) 0,2-0,8 м;

- р. Вишня (бассейн р. Сян), на участке Днестра Галич-Залещики, его притоке р. Стрвяж в створе поста Луки 0,7-1,2 м;

Местами ожидается выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление, на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) возможно достижение отметки начального затопления хозяйственных зданий.

Напомним, 13 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.