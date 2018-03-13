Завтра теплее всего будет на западе и юге Украины: до +13 градусов – синоптик

Теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов.

В Киеве ожидается +1+3 градуса / фото rewalls.com

14-го марта погоду в Украине будет определять циклон и атмосферные фронты, которые принесут сильные ветры и дожди.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, дожди завтра будут доминировать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом.

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Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе - северо-западного, 7-12, порывы до 15-20 м/сек.

«Самой теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов. В Киеве завтра ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер!

Ближайшей ночью и завтра днем температура воздуха в столице будет примерно одинаковой, +1+3 градуса», – написала синоптик.

Также она напомнила, что с 17-го марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения.

«Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей.

Кроме осадков, сильного ветра и морозов особую сложность может организовать гололед на дорогах. Поэтому просьба к водителям уже сегодня-завтра еще раз проверить состояние автомобилей. Ведь это и безопасность, и жизнь. Дворникам также неплохо было бы пополнить запасы соли», – отметила Диденко.