Завтра теплее всего будет на западе и юге Украины: до +13 градусов – синоптик
Теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов.
14-го марта погоду в Украине будет определять циклон и атмосферные фронты, которые принесут сильные ветры и дожди.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, дожди завтра будут доминировать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +7°
Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе - северо-западного, 7-12, порывы до 15-20 м/сек.
«Самой теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов. В Киеве завтра ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер!
Ближайшей ночью и завтра днем температура воздуха в столице будет примерно одинаковой, +1+3 градуса», – написала синоптик.
Также она напомнила, что с 17-го марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения.
«Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей.
Кроме осадков, сильного ветра и морозов особую сложность может организовать гололед на дорогах. Поэтому просьба к водителям уже сегодня-завтра еще раз проверить состояние автомобилей. Ведь это и безопасность, и жизнь. Дворникам также неплохо было бы пополнить запасы соли», – отметила Диденко.
Погода в Украине
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Винница+4°... 0°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+3°... -6°
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Житомир+5°... +1°
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Запорожье+7°... -1°
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Ивано-Франковск+11°... +5°
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Киев+6°... 0°
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Кировоград+6°... -1°
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Луганск+1°... -7°
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Луцк+10°... +4°
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Львов+13°... +2°
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Николаев+8°... +3°
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Одесса+5°... +4°
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Полтава+2°... -3°
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Ровно+8°... +3°
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Симферополь+15°... +7°
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Сумы+1°... -5°
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Тернополь+6°... +3°
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Харьков-1°... -6°
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Херсон+9°... +4°
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Хмельницкий+5°... +2°
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Черкассы+4°... 0°
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Чернигов+3°... 0°
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Черновцы+7°... +4°