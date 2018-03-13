Шторм "Феликс" в Португалии вызвал наводнения и оползни

Из-за сильных осадков вышла из берегов река Тежу.

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Шторм "Феликс" вызвал в Португалии огромные волны, наводнения и оползни.

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В центральных и северных районах страны был объявлен самый высокий - "красный" - уровень опасности, передает Euronews.

Из-за сильных осадков вышла из берегов река Тежу, затопив восемь дорог в районе города Сантарена. Мост королевы Амелии, связывающий муниципалитеты Салватерра-ди-Магуш и Карташу из предосторожности был перекрыт.

Напомним, тропический циклон "Кельвин" принес в Австралию рекордные осадки, февраль стал самым влажным за 122 года.