Циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер

С 17-18 марта начнется похолодание.

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди / фото УНИАН

В течение 13-14 марта почти по всей Украине ожидаются дожди, местами возможны порывы ветра 13-15 м/с.

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Об этом сообщает Метеопост.

"13-14 марта Украину пересечет циклон с юга на северо-восток. По стране, кроме запада, пройдут незначительные осадки преимущественно в виде мороси и дождя. Возможны порывы ветра до 13...15 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 17-18 марта есть вероятность поступления холодной воздушной массы в Украину благодаря антициклону над Скандинавским полуостровом. Поэтому возможно похолодание на западе, на севере, в центре до -10 градусов.

Напомним, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.