Циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер
12:42, 13 марта 2018
161
С 17-18 марта начнется похолодание.
В течение 13-14 марта почти по всей Украине ожидаются дожди, местами возможны порывы ветра 13-15 м/с.
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
Об этом сообщает Метеопост.
"13-14 марта Украину пересечет циклон с юга на северо-восток. По стране, кроме запада, пройдут незначительные осадки преимущественно в виде мороси и дождя. Возможны порывы ветра до 13...15 м/с", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 17-18 марта есть вероятность поступления холодной воздушной массы в Украину благодаря антициклону над Скандинавским полуостровом. Поэтому возможно похолодание на западе, на севере, в центре до -10 градусов.
Напомним, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+4°... 0°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+3°... -6°
-
Житомир+5°... +1°
-
Запорожье+4°... -1°
-
Ивано-Франковск+11°... +5°
-
Киев+6°... 0°
-
Кировоград+6°... -1°
-
Луганск+1°... -7°
-
Луцк+11°... +4°
-
Львов+13°... +2°
-
Николаев+8°... +3°
-
Одесса+5°... +4°
-
Полтава+2°... -3°
-
Ровно+9°... +3°
-
Симферополь+15°... +7°
-
Сумы+1°... -5°
-
Тернополь+6°... +3°
-
Харьков-1°... -6°
-
Херсон+9°... +4°
-
Хмельницкий+5°... +2°
-
Черкассы+4°... 0°
-
Чернигов+3°... 0°
-
Черновцы+7°... +4°
Виргиния, США
- 1 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -6 °
Влажность: 46 %
Давление: 750 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 07:24
Закат 19:14
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей