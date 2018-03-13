Проливные дожди привели к наводнениям в Австралии
11:39, 13 марта 2018
4
Наводнения скажутся на урожае бананов и сахарного тростника.
Австралийский штат Квинсленд пострадал из-за наводнений, вызванных проливными дождями.
Циклон "Гита": в Австралии спасли 150 человек
Из-за непогоды в пострадавших районах эвакуированы жители 200 затопленных домов. В ряде населенных пунктов закрыты учебные заведения, передает Euronews.
Местные власти заявляют, что наводнения скажутся на урожае бананов и сахарного тростника, а также нанесут серьезный ушерб рыбоводческим хозяйствам.
Напомним, жертвами шторма, который обрушился на США, стали девять человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+4°... +1°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+3°... -5°
-
Житомир+5°... +1°
-
Запорожье+6°... -1°
-
Ивано-Франковск+11°... +3°
-
Киев+5°... +1°
-
Кировоград+7°... 0°
-
Луганск+1°... -6°
-
Луцк+12°... +4°
-
Львов+13°... +2°
-
Николаев+8°... +4°
-
Одесса+4°... +3°
-
Полтава+2°... -3°
-
Ровно+9°... +3°
-
Симферополь+15°... +7°
-
Сумы+1°... -5°
-
Тернополь+6°... +3°
-
Харьков-1°... -6°
-
Херсон+8°... +4°
-
Хмельницкий+4°... +2°
-
Черкассы+5°... 0°
-
Чернигов+4°... -1°
-
Черновцы+7°... +4°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -6 °
Влажность: 46 %
Давление: 749 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 07:24
Закат 19:14
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей