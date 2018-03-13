Проливные дожди привели к наводнениям в Австралии

11:39, 13 марта 2018
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Наводнения скажутся на урожае бананов и сахарного тростника.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Австралийский штат Квинсленд пострадал из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

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Из-за непогоды в пострадавших районах эвакуированы жители 200 затопленных домов. В ряде населенных пунктов закрыты учебные заведения, передает Euronews.

Местные власти заявляют, что наводнения скажутся на урожае бананов и сахарного тростника, а также нанесут серьезный ушерб рыбоводческим хозяйствам.

Напомним, жертвами шторма, который обрушился на США, стали девять человек.

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