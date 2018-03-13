В Японии произошло землетрясение

10:37, 13 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 13 марта, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 13 км на юго-восток от населенного пункта Хасаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 34,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек.

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