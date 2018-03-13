Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

09:48, 13 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 13 марта, в Карпатах сохранится лавинная опасность.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +7°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 марта, в связи с осадками и повышением температуры воздуха, в горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.

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