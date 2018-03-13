В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +7°
08:30, 13 марта 2018
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Вечером в столице до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 марта, в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, на выходных вернутся морозы (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 5,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:19, а зайдет в 17:57.
Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.
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Винница+4°... +1°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+3°... -5°
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Житомир+5°... +1°
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Запорожье+6°... -1°
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Ивано-Франковск+11°... +3°
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Киев+5°... +1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+1°... -6°
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Луцк+12°... +4°
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Львов+13°... +2°
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Николаев+8°... +4°
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Одесса+4°... +3°
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Полтава+2°... -3°
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Ровно+9°... +3°
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Симферополь+15°... +7°
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Сумы+1°... -5°
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Тернополь+6°... +3°
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Харьков-1°... -6°
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Херсон+8°... +4°
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Хмельницкий+4°... +2°
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Черкассы+5°... 0°
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Чернигов+4°... -1°
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Черновцы+7°... +4°
Виргиния, США
0 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -6 °
Влажность: 46 %
Давление: 748 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 07:24
Закат 19:14
Видимость: 16 км
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