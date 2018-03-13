В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +7°

08:30, 13 марта 2018
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Вечером в столице до +4°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 марта, в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 5,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:19, а зайдет в 17:57.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.

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