Сегодня в Украине пройдут дожди, местами потеплеет до +13° (карта)

08:17, 13 марта 2018
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Без осадков будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.

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На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +13°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +13°.

В северных областях ливни. Температура до +7°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.

Прогноз на 13 марта / УНИАН
Прогноз на 13 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

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