Завтра Украину накроют дожди, температура до +13° (видеопрогноз)

16:30, 12 марта 2018
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Осадков не ожидается только на востоке страны.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, на выходных вернутся морозы (карта)

На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +13°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +13°.

В северных областях ливни. Температура до +7°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.

Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло. 

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