Завтра Украину накроют дожди, температура до +13° (видеопрогноз)
16:30, 12 марта 2018
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Осадков не ожидается только на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине пройдут дожди, местами до +13°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, на выходных вернутся морозы (карта)
На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +13°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +13°.
В северных областях ливни. Температура до +7°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.
Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 марта
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Погода в Украине
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Винница+8°... +2°
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Днепропетровск+4°... -3°
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Донецк+1°... -7°
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Житомир+7°... +3°
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Запорожье+4°... -2°
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Ивано-Франковск+14°... +3°
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Киев+6°... +2°
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Кировоград+6°... 0°
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Луганск-1°... -8°
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Луцк+10°... +6°
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Львов+15°... +4°
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Николаев+12°... +2°
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Одесса+5°... +3°
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Полтава+2°... -4°
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Ровно+9°... +5°
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Симферополь+13°... +4°
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Сумы+2°... -5°
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Тернополь+9°... +4°
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Харьков+1°... -6°
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Херсон+10°... +2°
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Хмельницкий+10°... +3°
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Черкассы+6°... 0°
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Чернигов+4°... 0°
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Черновцы+10°... +4°
Виргиния, США
0 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: 0 °
Влажность: 60 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 56 %
Восход: 07:26
Закат 19:13
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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