Жертвами лесного пожара в Индии стали девять человек

Сейчас ведется расследование причин пожара.

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Девять человек погибли в результате лесного пожара в индийском штате Тамилнад.

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Пожар произошел утром 11 марта, когда группа из около 40 человек, большинство из них студенты, совершали поход на горе Курангини в районе Тени в 540 км от административного центра Ченнаи, передает Синьхуа.

"30 походников были найдены ВВС, которые также задействовали отряд коммандос и вертолеты, девять человек погибли", - сообщили в местной полиции.

Некоторые спасенные были доставлены в местную государственную больницу, несколько человек находятся в тяжелом положении. Сейчас ведется расследование причин пожара. В Индии редко происходят лесные пожары.

Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа за февраль выгорело более 800 тысяч га.