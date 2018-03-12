Жертвами лесного пожара в Индии стали девять человек
15:07, 12 марта 2018
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Сейчас ведется расследование причин пожара.
Девять человек погибли в результате лесного пожара в индийском штате Тамилнад.
В Китае пожар охватил 100 га леса
Пожар произошел утром 11 марта, когда группа из около 40 человек, большинство из них студенты, совершали поход на горе Курангини в районе Тени в 540 км от административного центра Ченнаи, передает Синьхуа.
"30 походников были найдены ВВС, которые также задействовали отряд коммандос и вертолеты, девять человек погибли", - сообщили в местной полиции.
Некоторые спасенные были доставлены в местную государственную больницу, несколько человек находятся в тяжелом положении. Сейчас ведется расследование причин пожара. В Индии редко происходят лесные пожары.
Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа за февраль выгорело более 800 тысяч га.
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