Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Ивано-Франковской области возможно превышение отметки начального затопления приречных зданий.
Сегодня, 12 марта, на реках Украины из-за осадков и оттепели ожидаются подъемы уровней воды.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 12 марта, в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями на 08:00 9 марта:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;
- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;
- на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 – 1,0 м;
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 – 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь;
Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики – верховье Днестровского водохранилища.
Кроме того, на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнем на 08:00 10 марта, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий.
Напомним, в результате схода селевого потока и каменной породы на автодорогу областного значения в Закарпатской области было ограничено движение автомобильного транспорта.
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