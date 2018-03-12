Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

В Ивано-Франковской области возможно превышение отметки начального затопления приречных зданий.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Сегодня, 12 марта, на реках Украины из-за осадков и оттепели ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 12 марта, в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями на 08:00 9 марта:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;

- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;

- на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 – 1,0 м;

- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 – 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь;

Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики – верховье Днестровского водохранилища.

Кроме того, на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнем на 08:00 10 марта, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий.

Напомним, в результате схода селевого потока и каменной породы на автодорогу областного значения в Закарпатской области было ограничено движение автомобильного транспорта.