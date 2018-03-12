Аэропорт "Одесса" из-за тумана отменил ряд рейсов

12:24, 12 марта 2018
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В частности, отменен рейс на Стамбул.

В Одессе из-за тумана отменяют рейсы / portal.lviv.ua
В Одессе из-за тумана отменяют рейсы / portal.lviv.ua

Международный аэропорт "Одесса" сегодня, 12 марта, из-за густого тумана изменил график приема и отправки самолетов, некоторые рейсы отменены.

Туман парализовал работу одесского аэропорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, в настоящее время из-за погодных условий в режиме его работы имеют место определенные неудобства.

"Часть рейсов задерживается", - отметили в пресс-службе.

В частности, значительно задерживается самолет из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 8.55, аналогичный "стамбульский" рейс на 16.00 отменен, а судьба рейса этого же маршрута, прибытие которого запланировано на 11.25, пока неизвестна.

Также задерживаются рейсы из Борисполя и Киева (Жуляны) (оба ожидались в 11.00).

Из Одессы отменен рейс на Стамбул (12.00), до сих пор не вылетел в Турцию самолет, отбытие которого должно было состояться в 9.50.

Напомним, киевлян предупреждают о тумане в столице в первой половине дня.

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