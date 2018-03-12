На Закарпатье из-за схода селевого потока ограничено движение транспорта
Погибших и травмированных нет.
Сегодня, 12 марта, в результате схода селевого потока и каменной породы на автодорогу областного значения в Закарпатской области было ограничено движение автомобильного транспорта.
Число жертв схода оползня в Калифорнии увеличилось до 20 человек
Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
"12 марта в 07:25 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на автодороге областного значения Тячев - Усть-Черная - Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района) произошел сход селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие протяженностью около 10 метров. В результате на данном участке было ограничено движение автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают три единицы техники филиала "Тячевский райавтодор" и одна автоцистерна от местной пожарной команды села Нересница.
"В 8:35 последствия схода с дорожного полотна частично расчищены. В настоящее время продолжается удаление с дорожного покрытия каменных глыб", - сообщили спасатели.
Согласно информации, погибших и травмированных нет.
Напомним, в результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.
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