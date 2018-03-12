На Закарпатье из-за схода селевого потока ограничено движение транспорта

Погибших и травмированных нет.

На Закарпатье сошел селевой поток / ГСЧС

Сегодня, 12 марта, в результате схода селевого потока и каменной породы на автодорогу областного значения в Закарпатской области было ограничено движение автомобильного транспорта.

Читайте также Число жертв схода оползня в Калифорнии увеличилось до 20 человек

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"12 марта в 07:25 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на автодороге областного значения Тячев - Усть-Черная - Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района) произошел сход селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие протяженностью около 10 метров. В результате на данном участке было ограничено движение автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают три единицы техники филиала "Тячевский райавтодор" и одна автоцистерна от местной пожарной команды села Нересница.

"В 8:35 последствия схода с дорожного полотна частично расчищены. В настоящее время продолжается удаление с дорожного покрытия каменных глыб", - сообщили спасатели.

Согласно информации, погибших и травмированных нет.

Напомним, в результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.