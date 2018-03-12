Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, на выходных вернутся морозы (карта)
На выходных местами похолодает до -13°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются осадки, на выходных похолодает.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге и западе до +13°, в центре до +9°. На севере столбик термометра поднимется до +5°, на востоке до +3°.
Во вторник, 13 марта, в Украине пройдут дожди. На западе и юге до +13°.
В среду, 14 марта, практически по всей стране ожидаются дожди. Теплее всего будет на западе - до +13°. В остальных регионах до +12°.
В четверг также осадки. Ночью по стране -3°…+3°, днем на юге до +13°.
В пятницу местами пройдут дожди. На юге до +14°, в остальных регионах 0°...+10°.
17 и 18 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, ожидается похолодание. В субботу ночью холоднее всего будет на западе и севере - до -12°, на остальной территории -11°…+3°. Днем температура по стране -5°...+13°. В воскресенье ночью на западе до -13°, днем в Украине от -8° до +15°.
Народный прогноз
12 марта - если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. 13 марта обычно наступает потепление. Если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +15° (карта)
14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.
15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде. 16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным. 18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°