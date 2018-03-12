Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, на выходных вернутся морозы (карта)

На выходных местами похолодает до -13°.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются осадки, на выходных похолодает.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге и западе до +13°, в центре до +9°. На севере столбик термометра поднимется до +5°, на востоке до +3°.

Прогноз на 12 марта / УНИАН

Во вторник, 13 марта, в Украине пройдут дожди. На западе и юге до +13°.

Прогноз на 13 марта / УНИАН

В среду, 14 марта, практически по всей стране ожидаются дожди. Теплее всего будет на западе - до +13°. В остальных регионах до +12°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН

В четверг также осадки. Ночью по стране -3°…+3°, днем на юге до +13°.

Прогноз на 15 марта / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. На юге до +14°, в остальных регионах 0°...+10°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН

17 и 18 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, ожидается похолодание. В субботу ночью холоднее всего будет на западе и севере - до -12°, на остальной территории -11°…+3°. Днем температура по стране -5°...+13°. В воскресенье ночью на западе до -13°, днем в Украине от -8° до +15°.

Прогноз на 17 марта / УНИАН

Прогноз на 18 марта / УНИАН

Народный прогноз

12 марта - если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. 13 марта обычно наступает потепление. Если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

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14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде. 16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным. 18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

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