Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

10:46, 12 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 12-13 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12-13 марта в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 12-13 марта в связи с осадками и повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 12 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +15°.

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