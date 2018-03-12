Видимость составит 200-500 метров.

В Киеве сегодня ожидается туман / фото УНИАН

Киевлян предупреждают о тумане в столице в первой половине дня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 12 марта в Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям при управлении автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 12 марта в Киеве без осадков, температура до +7°.