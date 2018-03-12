В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°

Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Киеве без осадков, температура до +7°.

Читайте также Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +15.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.