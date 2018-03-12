В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°
08:30, 12 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Киеве без осадков, температура до +7°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 17:52.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +15.
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Винница+9°... +2°
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Днепропетровск+6°... -3°
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Донецк+3°... -7°
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Житомир+10°... +3°
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Запорожье+7°... -2°
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Ивано-Франковск+13°... +2°
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Киев+7°... +2°
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Кировоград+9°... 0°
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Луганск+2°... -8°
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Луцк+11°... +6°
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Львов+15°... +4°
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Николаев+12°... +2°
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Одесса+9°... +4°
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Полтава+3°... -4°
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Ровно+10°... +5°
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Симферополь+13°... +4°
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Сумы+3°... -5°
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Тернополь+9°... +3°
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Харьков+1°... -6°
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Хмельницкий+10°... +3°
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Черкассы+7°... 0°
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Черновцы+10°... +4°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -3 °
Влажность: 59 %
Давление: 752 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 55 %
Восход: 07:26
Закат 19:13
Видимость: 16 км
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