В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°

08:30, 12 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Киеве без осадков, температура до +7°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +15.

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