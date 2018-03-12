В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +15° (карта)

Прохладнее всего будет на востоке страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +15°.

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На востоке без осадков, температура до -8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +15°.

На западе Украины ливни. Температура до +9°.

В северных областях без осадков. Температура до +3°. В центре переменная облачность, температура до +5°.

Прогноз на 12 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

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