Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
00:34, 12 марта 2018
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В ближайшие дни в карпатских горах сохраняется значительная снеголавинная опасность.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об опасности схода лавин в горах Закарпатской и Львовской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"12-13 марта в связи с осадками и повышением температуры воздуха в высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, на позапрошлой неделе во Франции лавины унесли жизни девяти человек.
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