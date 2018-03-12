Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

00:34, 12 марта 2018
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В ближайшие дни в карпатских горах сохраняется значительная снеголавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / фото УНИАН

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об опасности схода лавин в горах Закарпатской и Львовской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"12-13 марта в связи с осадками и повышением температуры воздуха в высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на позапрошлой неделе во Франции лавины унесли жизни девяти человек.

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