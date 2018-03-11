Прогноз погоды на 12 марта: тепло, но со штормовым ветром и дождем

17:18, 11 марта 2018
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В понедельник в Киеве будет облачно, а вечером возможен дождь и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

12 марта Украина попадет под влияние западного влажного циклона. В понедельник на западе Украины будет преобладать низкое атмосферное давление, дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В частности, атмосферный фронт циклона достигнет западных областей, а также Винницкой, Житомирской и Одесской областей. А вечером 12 марта дойдет до Киевщины.

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Ветер будет южного и юго-восточного направления, умеренный, до сильного. Местами порывы будут достигать штормовых – до 15-20 м/сек.

При этом 12 марта на западе будет теплее до +9...+14, на юге +5...+10 градусов, в центре +3...+8 градусов, на востоке -1...+4 градуса, на севере +2...+7 градусов.

В понедельник в Киеве будет облачно, а вечером возможен дождь и сильный ветер.

Прогноз погоды на понедельник, 12 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +6...+8

Симферополь – +9...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – 4...+6

Сумы – 3...+5

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – 0...+2

Луганск – _1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – +5...+7

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