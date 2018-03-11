Наконец-то весна: в Украину пришло долгожданное потепление (карта)

11:55, 11 марта 2018
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В Черниговской и Сумской областях прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

REUTERS
Иллюстрация REUTERS

11 марта в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.

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Как сообщает Гидрометцентр, ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.

На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

фото Украинский гидрометцентр
Погода на 11 марта / фото Украинский гидрометцентр

В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

В Львове без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4°, днем 10-12° тепла.

В Карпатах существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 0-5° тепла.

фото Украинский гидрометцентр
Погода на 12 марта / фото Украинский гидрометцентр

В воскресенье в Одессе без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10° тепла.

В Днепре существенных осадков также не прогнозируется. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

В Харькове небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

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