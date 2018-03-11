Наконец-то весна: в Украину пришло долгожданное потепление (карта)
В Черниговской и Сумской областях прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.
11 марта в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.
Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)
Как сообщает Гидрометцентр, ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.
На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.
В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.
В Львове без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4°, днем 10-12° тепла.
В Карпатах существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 0-5° тепла.
В воскресенье в Одессе без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10° тепла.
В Днепре существенных осадков также не прогнозируется. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.
В Харькове небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Погода в Украине
-
Винница+7°... +2°
-
Днепропетровск+2°... -3°
-
Донецк+3°... -3°
-
Житомир+8°... +1°
-
Запорожье+4°... -1°
-
Ивано-Франковск+14°... 0°
-
Киев+6°... 0°
-
Кировоград+6°... 0°
-
Луганск-2°... -5°
-
Луцк+12°... +5°
-
Львов+12°... +5°
-
Николаев+8°... +2°
-
Одесса+5°... +1°
-
Полтава+2°... -2°
-
Ровно+11°... +4°
-
Симферополь+10°... +3°
-
Сумы+3°... -2°
-
Тернополь+10°... +3°
-
Харьков+2°... -3°
-
Херсон+8°... +2°
-
Хмельницкий+11°... +3°
-
Черкассы+3°... -1°
-
Чернигов+3°... -2°
-
Черновцы+13°... +3°