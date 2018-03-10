Уже завтра синоптики обещают еще более весеннюю погоду (видео)
По прогнозу погоды на 11 марта следует ожидать снег с дождем на востоке и солнце на западе.
Погода в воскресенье, 11 марта, в Украине будет еще более весенней. Теплая, солнечная и без осадков погода ожидается в западных, центральных и южных областях.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, солнечная погода без осадков в воскресенье прогнозируется на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Черновицкой области, на Волыни, в Ровенской и Хмельницкой областях. Дневная температура воздуха в этих регионах в среднем составит от +9 до +12 градусов.
Тем временем погода на Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в Запорожье тоже порадует солнцем и отсутствием осадков. Средняя дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +4+7 градусов.
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На юге Украины 11 марта тоже будет сухо, солнечно с температурой воздуха +8+12 градусов. Отметим, что такой же весенней погода будет и в Киеве. Так, в столице не ожидается ни дождя, ни снега, а температура воздуха составит +3+5 градусов.
И совсем не весенняя погода в северных и восточных областях Украины. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине и Луганщине прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура воздуха – 0+5 градусов. Исключением станет только Днепропетровщина, где будет сухо, солнечно и +4+6 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 марта, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +9...+11
Житомир – +4...+6
Винница – +6...+8
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +3...+5
Погода в Украине
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Винница+7°... -3°
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Днепропетровск+3°... -3°
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Донецк+2°... -3°
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Житомир+6°... -3°
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Запорожье+4°... -3°
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Ивано-Франковск+10°... -1°
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Киев+5°... -2°
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Кировоград+5°... -2°
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Луганск+2°... -1°
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Луцк+9°... -1°
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Львов+9°... +1°
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Николаев+7°... 0°
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Одесса+9°... +1°
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Полтава+3°... -3°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+10°... +1°
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Сумы+1°... -2°
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Тернополь+8°... -1°
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Харьков+1°... -2°
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Херсон+8°... 0°
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Хмельницкий+9°... -2°
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Черкассы+4°... -2°
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Чернигов+3°... -1°
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Черновцы+8°... +2°