Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на водоемах Украины

Кроме того, в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

В течение выходных ожидается повышение уровня воды в реках Украины / фото УНИАН

10-12 марта в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, ожидается продолжение повышения уровней воды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Повышение уровня воды ожидается:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;

- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;

- на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 – 1,0 м;

- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 – 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

"Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики – верховье Днестровского водохранилища", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации, 10-11 марта в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

Как сообщал УНИАН, во второй половине марта в Украину могут вернуться морозы, незначительное похолодание ожидается уже в начале следующей недели.