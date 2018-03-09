Морозный реванш: синоптик рассказала, когда в Украину вернутся морозы
Однако, выходные в Украине будут теплыми.
В середине марта в Украину могут вернуться морозы, незначительное похолодание ожидается уже в начале следующей недели.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Однако, на выходных ожидается теплая и влажная погода.
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"Температура воздуха в течение выходных, 10-11 марта, днем составит 1-4 градуса тепла, на Западе +5+11, на Юге +7+13, на северо-востоке около нуля.
В Киеве в субботу-воскресенье - влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2+5 градусов. Ближайшей ночью около нуля. А вот в ночь на 11 марта может подморозить до-2-5 градусов. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко", - написала синоптик.
Она также отметила, что ,по предварительным данным, временное похолодание ожидается во второй половине месяца, 17-19 марта.
Как сообщал УНИАН, на выходных в большинстве областей Украины потеплеет, местами пройдут дожди.
Погода в Украине
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Винница+4°... -1°
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Днепропетровск+1°... -4°
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Донецк+3°... -4°
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Житомир+4°... -2°
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Запорожье+3°... -3°
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Ивано-Франковск+11°... -3°
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Киев+3°... -1°
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Кировоград+3°... -1°
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Луганск+1°... -3°
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Луцк+9°... 0°
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Львов+9°... -2°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+6°... -1°
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Полтава-1°... -4°
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Ровно+8°... -1°
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Симферополь+6°... +3°
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Сумы-1°... -7°
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Тернополь+8°... -3°
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Харьков-1°... -6°
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Херсон+7°... +1°
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Хмельницкий+9°... -2°
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Черкассы+2°... -1°
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Чернигов+1°... -3°
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Черновцы+11°... -2°