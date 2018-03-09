Морозный реванш: синоптик рассказала, когда в Украину вернутся морозы

19:05, 9 марта 2018
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Однако, выходные в Украине будут теплыми.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В середине марта в Украину могут вернуться морозы, незначительное похолодание ожидается уже в начале следующей недели.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Однако, на выходных ожидается теплая и влажная погода.

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"Температура воздуха в течение выходных, 10-11 марта, днем составит 1-4 градуса тепла, на Западе +5+11, на Юге +7+13, на северо-востоке около нуля.

В Киеве в субботу-воскресенье - влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2+5 градусов. Ближайшей ночью около нуля. А вот в ночь на 11 марта может подморозить до-2-5 градусов. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко", - написала синоптик.

Она также отметила, что ,по предварительным данным, временное похолодание ожидается во второй половине месяца, 17-19 марта.

Как сообщал УНИАН, на выходных в большинстве областей Украины потеплеет, местами пройдут дожди.

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