Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

14:43, 9 марта 2018
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Опасных последствий не ожидается.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Из-за осадков и таяния снега на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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По информации Украинского гидрометцентра, 9 марта ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8:00 7 марта, на:

- притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., р. Вишня (бассейн Сяна) 0,3-1,3 м;

- левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейнов Прута, Сирета 0,1-0,7 м;

- реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;

- реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3-0,8 м.

Отмечается, что будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, сегодня, 9 марта, почти по всей Украине ожидаются туманы и гололедица.

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