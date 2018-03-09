Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Опасных последствий не ожидается.
Из-за осадков и таяния снега на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
По информации Украинского гидрометцентра, 9 марта ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8:00 7 марта, на:
- притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., р. Вишня (бассейн Сяна) 0,3-1,3 м;
- левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейнов Прута, Сирета 0,1-0,7 м;
- реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;
- реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3-0,8 м.
Отмечается, что будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.
Напомним, сегодня, 9 марта, почти по всей Украине ожидаются туманы и гололедица.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°