Северо-восток США пострадал от сильного шторма

Из-за непогоды были отменены почти три тысячи рейсов.

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На северо-восток США обрушился сильный снегопад, который сопровождался штормовым ветром.

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Из-за непогоды были отменены почти три тысячи рейсов, передает Euronews.

Снегопад и сильный ветер затронули штаты Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Национальная метеослужба США распространила штормовое предупреждение.

Напомним, жертвами шторма, который обрушился на США, стали девять человек. Из-за непогоды более полутора миллиона человек остались без света.