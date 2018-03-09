Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
На западе до +13°.
На выходных большинстве областей Украины потеплеет, местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -3°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+2°.
Украину сегодня накроют дожди, на западе потеплеет до +11° (карта)
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +3°…+12°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +8°, переменная облачность. В воскресенье ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -5°...+6°. В воскресенье до +4°, пасмурно.
В Одессе на выходных без осадков. В субботу температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье +3°...+12°.
В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -3°...+2°, без осадков.
В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -3°...+5°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +2°...+12°. В воскресенье +3°...+10°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.
В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье температура до +5°, пасмурно.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -4°...+2°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +5°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью 0°, днем +9°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем до +13°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура до +11°, переменная облачность.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +7°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +5° …+8°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°