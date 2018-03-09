Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

На западе до +13°.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных большинстве областей Украины потеплеет, местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -3°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+2°.

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Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +3°…+12°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +8°, переменная облачность. В воскресенье ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -5°...+6°. В воскресенье до +4°, пасмурно.

В Одессе на выходных без осадков. В субботу температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье +3°...+12°.

В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -3°...+2°, без осадков.

Прогноз на 10 марта / УНИАН

Прогноз на 11 марта / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -3°...+5°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +2°...+12°. В воскресенье +3°...+10°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье температура до +5°, пасмурно.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -4°...+2°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +5°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью 0°, днем +9°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем до +13°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура до +11°, переменная облачность.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +7°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +5° …+8°.

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