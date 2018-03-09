Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото: УНИАН

В течение 9 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 марта в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта почти по всей Украине ожидаются туманы и гололедица.