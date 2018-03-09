В Карпатах сохраняется лавинная опасность

10:49, 9 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото: УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото: УНИАН

В течение 9 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.

Украину сегодня накроют дожди, на западе потеплеет до +11° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 марта в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта почти по всей Украине ожидаются туманы и гололедица.

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