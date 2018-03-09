Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине

09:40, 9 марта 2018
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Гололедицы не будет лишь на Закарпатье и в Крыму.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 9 марта, почти по всей Украине ожидаются туманы и гололедица.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +3°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 марта ночью и утром на дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, гололедица, местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта в Украине потеплеет, в большинстве областей пройдет дождь.

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