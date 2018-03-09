В Киеве сегодня без осадков, днем до +3°
08:30, 9 марта 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 марта, в Киеве без осадков, температура до +3°.
Густой туман парализовал работу нескольких аэропортов Украины (видео)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 17:52.
Как сообщал УНИАН, 9 марта в Украине потеплеет, в большинстве областей пройдет дождь.
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Днепропетровск+1°... -4°
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Донецк+2°... -2°
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Житомир+4°... -2°
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Запорожье+3°... -2°
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Ивано-Франковск+12°... -2°
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Киев+3°... 0°
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Кировоград+3°... -2°
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Луганск+2°... -2°
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Луцк+9°... 0°
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Львов+9°... -2°
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Николаев+7°... -1°
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Одесса+7°... 0°
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Полтава-1°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Сумы-1°... -7°
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Тернополь+8°... -3°
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Харьков-1°... -5°
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Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
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Влажность: 47 %
Давление: 749 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 06:30
Закат 18:10
Видимость: 16 км
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