В Киеве сегодня без осадков, днем до +3°

В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 марта, в Киеве без осадков, температура до +3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Украине потеплеет, в большинстве областей пройдет дождь.

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