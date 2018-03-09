Украину сегодня накроют дожди, на западе потеплеет до +11° (карта)
08:00, 9 марта 2018
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Осадков не ожидается только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 марта в Украине потеплеет, в большинстве областей пройдет дождь.
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На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.
На западе Украины ливни. Температура до +11°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, если 9 марта рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.
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Погода в Украине
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Винница+4°... -2°
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Днепропетровск+1°... -4°
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Донецк+2°... -2°
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Житомир+4°... -2°
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Запорожье+3°... -2°
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Ивано-Франковск+12°... -2°
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Киев+3°... 0°
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Кировоград+3°... -2°
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Луганск+2°... -2°
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Луцк+9°... 0°
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Львов+9°... -2°
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Николаев+7°... -1°
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Одесса+7°... 0°
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Полтава-1°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+6°... +3°
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Сумы-1°... -7°
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Тернополь+8°... -3°
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Харьков-1°... -5°
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Херсон+7°... +1°
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Хмельницкий+9°... -2°
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Черкассы+1°... -1°
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Чернигов0°... -3°
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Черновцы+11°... -2°
Виргиния, США
0 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 47 %
Давление: 749 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 06:30
Закат 18:10
Видимость: 16 км
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