Украину сегодня накроют дожди, на западе потеплеет до +11° (карта)

08:00, 9 марта 2018
148

Осадков не ожидается только в восточных областях.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 марта в Украине потеплеет, в большинстве областей пройдет дождь.

Густой туман парализовал работу нескольких аэропортов Украины (видео)

На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.

На западе Украины ливни. Температура до +11°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +3°.

Прогноз на 9 марта / УНИАН
Прогноз на 9 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 9 марта рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине
Густой туман парализовал работу нескольких аэропортов Украины (видео) Густой туман парализовал работу нескольких аэропортов Украины (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +3° В Киеве завтра без осадков, температура до +3°
В Киеве до конца суток и утром 8 марта ожидается туман, на дорогах гололедица В Киеве до конца суток и утром 8 марта ожидается туман, на дорогах гололедица
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Туман парализовал работу одесского аэропорта Туман парализовал работу одесского аэропорта
В Карпатах сохраняется лавинная опасность В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
749 мм
7.1 м/с
4 %
Лента новостей