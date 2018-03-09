Украину сегодня накроют дожди, на западе потеплеет до +11° (карта)

Осадков не ожидается только в восточных областях.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 марта в Украине потеплеет, в большинстве областей пройдет дождь.

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На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.

На западе Украины ливни. Температура до +11°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +3°.

Прогноз на 9 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 9 марта рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.

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