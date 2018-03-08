Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 8 марта

10:08, 8 марта 2018
117

По данным ведомства, на всех дорогах Украины, кроме южного региона, ожидается гололедица.

8 марта Украину ожидает ухудшение погоды / УНИАН
8 марта Украину ожидает ухудшение погоды / УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в четверг, 8 марта.

По данным ведомства, на всех дорогах Украины, кроме южного региона, ожидается гололедица.

Синоптик рассказала, какой будет погода 8 марта

Всю территорию страны накроет туман, видимость составит 200-500 метров.

В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега.

Ранее синоптики сообщали, что 8 марта в Киеве будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

Читайте также
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 8 марта Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 8 марта
Густой туман парализовал работу нескольких аэропортов Украины (видео) Густой туман парализовал работу нескольких аэропортов Украины (видео)
В Киеве до конца суток и утром 8 марта ожидается туман, на дорогах гололедица В Киеве до конца суток и утром 8 марта ожидается туман, на дорогах гололедица
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Синоптик рассказала, какой будет погода 8 марта Синоптик рассказала, какой будет погода 8 марта
В Карпатах сохраняется лавинная опасность В Карпатах сохраняется лавинная опасность
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
43 %
749 мм
5.7 м/с
5 %
Лента новостей