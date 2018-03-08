Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 8 марта
10:08, 8 марта 2018
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По данным ведомства, на всех дорогах Украины, кроме южного региона, ожидается гололедица.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в четверг, 8 марта.
По данным ведомства, на всех дорогах Украины, кроме южного региона, ожидается гололедица.
Синоптик рассказала, какой будет погода 8 марта
Всю территорию страны накроет туман, видимость составит 200-500 метров.
В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега.
Ранее синоптики сообщали, что 8 марта в Киеве будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.
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