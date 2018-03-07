Густой туман парализовал работу нескольких аэропортов Украины (видео)

В Одессе прибытие рейсов из Стамбула, Тель-Авива, Шарм-эль-Шейха, а также из киевских Борисполя и Жулян задерживались на несколько часов.

В Одессе отменили рейс из Варшавы / фото УНИАН

Несколько аэропортов Украины сегодня не принимали самолеты из-за неблагоприятных погодных условий – густого тумана.

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Как говорится в сюжете ТСН, в Запорожье из-за сильной мороси аэропорт вообще закрыли. Там не рискнул садиться борт из Киева - покружил над городом, и командир решил вернуться в Борисполь. Также не прибыл рейс из Стамбула. Турецкая авиакомпания решила не вылетать и в Херсон.

Из-за крайне плохой видимости изменилось расписание и в Одесском аэропорту. Отменены рейсы из Варшавы. Прибытие рейсов из Стамбула, Тель-Авива, Шарм-эль-Шейха, а также из киевских Борисполя и Жулян задерживались на несколько часов. Тоже самое касалось и и регистрации в обратном направлении.