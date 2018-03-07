В Киеве завтра без осадков, температура до +3°

17:00, 7 марта 2018
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В столице завтра будет пасмурно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 марта в Киеве без осадков, температура до +3°.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, во всех областях потеплеет (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер северный и северо-западный, до 1,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 17:48.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 марта, в Украине потеплеет, осадков практически не ожидается.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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