В Киеве завтра без осадков, температура до +3°
17:00, 7 марта 2018
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В столице завтра будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 марта в Киеве без осадков, температура до +3°.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, во всех областях потеплеет (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер северный и северо-западный, до 1,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 17:48.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 марта, в Украине потеплеет, осадков практически не ожидается.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+2°... -1°
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Днепропетровск+2°... -1°
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Донецк+3°... 0°
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Житомир+2°... 0°
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Запорожье+3°... +1°
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Ивано-Франковск+4°... -2°
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Киев+1°... -1°
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Кировоград+2°... -1°
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Луганск+3°... +1°
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Луцк+5°... -1°
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Львов+4°... -2°
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Николаев+6°... 0°
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Одесса+9°... +1°
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Полтава+1°... -2°
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Ровно+3°... -1°
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Симферополь+16°... +4°
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Сумы-1°... -3°
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Тернополь+2°... -1°
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Харьков-1°... -2°
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Херсон+6°... 0°
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Хмельницкий+3°... -1°
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Черкассы+1°... -2°
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Чернигов0°... -3°
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Черновцы+5°... -1°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой снег
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 65 %
Давление: 749 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков: 77 %
Восход: 06:33
Закат 18:08
Видимость: 6.4 км
Фаза луны:
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