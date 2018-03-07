В Киеве до конца суток и утром 8 марта ожидается туман, на дорогах гололедица

Завтра в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь.

В Киеве завтра ожидается туман / УНИАН

Киеве до конца суток 7 марта, ночью и утром 8 марта ожидается туман, на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, завтра в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Напомним, завтра, 8 марта, в Украине ожидаются туманы, гололед и осадки.