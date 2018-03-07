В Украине завтра потеплеет, практически без осадков (видеопрогноз)
16:30, 7 марта 2018
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Местами температура до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 марта, в Украине потеплеет, осадков практически не ожидается.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
На востоке местами пройдет дождь, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура до +9°.
В северных областях пасмурно. Температура до -2°. В центре практически без осадков, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, 8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет — к сухой погоде.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 8 марта
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 86 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
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