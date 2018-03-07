В Украине завтра потеплеет, практически без осадков (видеопрогноз)

Местами температура до +13°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 марта, в Украине потеплеет, осадков практически не ожидается.

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На востоке местами пройдет дождь, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура до +9°.

В северных областях пасмурно. Температура до -2°. В центре практически без осадков, температура до +7°.

Согласно народному прогнозу, 8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет — к сухой погоде.

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