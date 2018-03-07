Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

15:12, 7 марта 2018
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Опасных последствий не ожидается.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 7-8 марта из-за осадков и таяния снега на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 7-8 марта ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8:00 6 марта на:

- реках бассейнов Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Сяна - 0,3 - 1,3 м;

- левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) - 0,1 - 0,6 м;

- реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - 0,3 - 0,8 м;

- реках Закарпатья - 0,5-1,5 м.

Отмечается, что на реках будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.

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