Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Опасных последствий не ожидается.
В течение 7-8 марта из-за осадков и таяния снега на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 7-8 марта ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8:00 6 марта на:
- реках бассейнов Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Сяна - 0,3 - 1,3 м;
- левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) - 0,1 - 0,6 м;
- реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - 0,3 - 0,8 м;
- реках Закарпатья - 0,5-1,5 м.
Отмечается, что на реках будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.
Напомним, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.
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