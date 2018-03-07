Синоптик рассказала, какой будет погода 8 марта

В Киеве завтра без осадков.

Завтра в Украине ожидается туман / УНИАН

Завтра, 8 марта, в Украине ожидаются туманы, гололед и осадки.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"8 марта... в Украине ожидаются туманы, дождь и мокрый снег выпадут на северо-востоке, зацепит еще Киевщину, Днепр, Черкасскую область, местами опасный гололед, гололедица", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра ожидается облачная погода, почти без осадков.

Напомним, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.