Синоптик рассказала, какой будет погода 8 марта
13:58, 7 марта 2018
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В Киеве завтра без осадков.
Завтра, 8 марта, в Украине ожидаются туманы, гололед и осадки.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"8 марта... в Украине ожидаются туманы, дождь и мокрый снег выпадут на северо-востоке, зацепит еще Киевщину, Днепр, Черкасскую область, местами опасный гололед, гололедица", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве завтра ожидается облачная погода, почти без осадков.
Напомним, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.
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