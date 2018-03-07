Из-за непогоды на дорогах Житомирщины работают около 60 единиц техники (фото)

13:43, 7 марта 2018
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Сейчас проезд по дорогам обеспечен.

УНИАН
На дорогах Житомирщины работает около 60-ти единиц техники \ УНИАН

Из-за непогоды на дорогах Житомирщины по состоянию на утро 7 марта работает около 60-ти единиц техники. Об этом УНИАН сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на дорогах общего пользования Житомирской области продолжаются работы по зимнему эксплуатационному содержанию.

УНИАН
Дорожники обратились к водителям в канун праздника весны с просьбой быть бдительными за рулем \ УНИАН

"Несмотря на ночные осадки в виде мокрого снега, по состоянию на утро 7 марта для обеспечения движения на автомобильных дорогах государственного и местного значения в области работает 85 сотрудников подрядных организаций и около 60-ти механизмов. Проезд по дорогам обеспечен, эти работы продолжаются", - сказано в сообщении.

Дорожники обратились к водителям в канун праздника весны с просьбой быть бдительными за рулем, и, учитывая неустойчивую погоду, не выполнять рискованных маневрирований.

УНИАН
Проезд по дорогам обеспечен, эти работы продолжаются \ УНИАН
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