Туман парализовал работу одесского аэропорта
Некоторые рейсы задерживаются и отменяются.
Международный аэропорт «Одесса» сегодня из-за густого тумана изменил график приема и отправки самолетов, часть рейсов отменена.
Как сообщили УНИАН в аэропорту, сегодня отменены два рейса из Стамбула (Турция), ожидавшиеся в 8.55 и 14.10, а также из Варшавы (Польша) – 14.10.
Значительно задерживаются остальные рейсы, в частности, борт из аэропорта «Борисполь» (ожидался в 11.00), из аэропорта «Киев» (11.10), а также из Стамбула и Шарм-эль-Шейха (Египет), ожидавшиеся в 11.25 и в 12.45 соответственно.
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Уже известно, что задержатся рейсы из Вены (Австрия) – прибытие планировалось в 13.25 и Минска (Беларусь) – в 13.40.
Из Одессы отменены два рейса – на Стамбул (9.50 и 12.25) и рейс на Варшаву (14.50).
Несколько рейсов задерживаются, в том числе на Тель-Авив (Израиль), отправка которого ожидалась в 11.55.
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня пройдут дожди и снег, во всех областях потеплеет.
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