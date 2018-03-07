Туман парализовал работу одесского аэропорта

13:29, 7 марта 2018
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Некоторые рейсы задерживаются и отменяются.

Во Одессе сильный туман / фото portal.lviv.ua
В Одессе сильный туман / фото portal.lviv.ua

Международный аэропорт «Одесса» сегодня из-за густого тумана изменил график приема и отправки самолетов, часть рейсов отменена.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, сегодня отменены два рейса из Стамбула (Турция), ожидавшиеся в 8.55 и 14.10, а также из Варшавы (Польша) – 14.10.

Значительно задерживаются остальные рейсы, в частности, борт из аэропорта «Борисполь» (ожидался в 11.00), из аэропорта «Киев» (11.10), а также из Стамбула и Шарм-эль-Шейха (Египет), ожидавшиеся в 11.25 и в 12.45 соответственно.

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Уже известно, что задержатся рейсы из Вены (Австрия) – прибытие планировалось в 13.25 и Минска (Беларусь) – в 13.40.

Из Одессы отменены два рейса – на Стамбул (9.50 и 12.25) и рейс на Варшаву (14.50).

Несколько рейсов задерживаются, в том числе на Тель-Авив (Израиль), отправка которого ожидалась в 11.55.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня пройдут дожди и снег, во всех областях потеплеет.

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