Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек
12:39, 7 марта 2018
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Эпицентр стихии находился в 112 км к юго-западу от Поргеры.
В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек.
Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек
Землетрясение произошло 7 марта в в 00:13:06 по местному времени, эпицентр стихии находился в 112 км к юго-западу от Поргеры, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа.
За полтора часа в в центре страны также произошли три землетрясения магнитудой соответственно 5,1, 5,2 и 5,2. Предупреждение о цунами не объявлялось.
Напомним, в среду, 7 марта, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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