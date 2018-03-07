Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек

12:39, 7 марта 2018
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Эпицентр стихии находился в 112 км к юго-западу от Поргеры.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек.

Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек

Землетрясение произошло 7 марта в в 00:13:06 по местному времени, эпицентр стихии находился в 112 км к юго-западу от Поргеры, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа.

За полтора часа в в центре страны также произошли три землетрясения магнитудой соответственно 5,1, 5,2 и 5,2. Предупреждение о цунами не объявлялось.

Напомним, в среду, 7 марта, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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