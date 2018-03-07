Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 7-8 марта в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7 марта в высокогорье Закарпатской области будет удерживаться, а 7-8 марта в горах Ивано-Франковской и Львовской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта на дорогах страны гололедица. Кроме того, в Закарпатской области ожидаются сильные осадки.